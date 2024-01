Vorsicht vor der Pangolin Diamonds-Aktie!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pangolin Diamonds von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, hat Pangolin Diamonds ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bei 326. Dies deutet darauf hin, dass Pangolin Diamonds aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu erwähnen, dass der Kurs von Pangolin Diamonds mit 0,005 CAD aktuell -50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -50 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Pangolin Diamonds in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -66,67 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -12,11 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -54,56 Prozent im Branchenvergleich für Pangolin Diamonds bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.