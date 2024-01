Vorsicht vor PanAsialum!

Der Aktienkurs von Panasialum verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -39,06 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,16 Prozent, was zu einer Underperformance von -25,91 Prozent für Panasialum führte. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -10,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Panasialum um 28,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Panasialum als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und vergibt eine Kennziffer zwischen 0 und 100. Für die Panasialum-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 47,44, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, zeigt aktuell eine neutrale Bewertung für die Aktie von Panasialum. Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Panasialum.

Fundamental betrachtet ist Panasialum aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,27 gehandelt, was einen Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,82 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Panasialum.