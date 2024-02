Vorsicht vor der PacRay-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei der Aktie von Balk in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Balk insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Balk derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3,46 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Balk daher als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,45, was 11 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 10,29. Dies signalisiert eine Unterbewertung der Aktie von Balk aus fundamentaler Sicht, weshalb hier ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ergab sich für Balk im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,96 Prozent, was 45,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus derselben Branche beträgt -36,2 Prozent, und Balk liegt aktuell 30,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.