Vorsicht vor der POET Technologies-Aktie?

Die technische Analyse von Poet zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit um 36,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "schlecht" führt. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 72,16 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Poet liegt auf 7-Tage-Basis aktuell bei 12 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und zu einer Bewertung von "gut" führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch eine weniger starke Schwankung und ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Poet damit ein "gut"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "schlecht" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, jedoch wurden hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen verbreitet. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Poet daher eine "neutral"-Einschätzung von der Redaktion.