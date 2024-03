Vorsicht vor der PNM-Aktie?

Die technische Analyse der Pnm-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 42,29 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 36,7 USD, was einem Abstand von -13,22 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 37,14 USD, was einer Differenz von -1,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf Basis beider Zeiträume.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Pnm aktuell einen Wert von 4,3 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,82 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Pnm liegt aktuell bei 63,13 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI von 51,68 zeigt ebenfalls an, dass Pnm weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Pnm-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pnm einen Wert von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 125,66 als unterbewertet betrachtet wird. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Pnm eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.