Vorsicht vor der Orpea-Aktie!

Die Diskussionen über Orpea in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren gehäuft, und es wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher bewertet unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite von Orpea um mehr als 16 Prozent darunter, bei -15,64 Prozent. Die Gesundheitsdienstleister-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten, und auch hier liegt Orpea mit 15,64 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Orpea von 0,0152 EUR mit -99,05 Prozent Entfernung vom GD200 (1,6 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,49 EUR, was einen Abstand von -96,9 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Orpea-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung beträgt das aktuelle KGV von Orpea 29. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Orpea aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.