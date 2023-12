Vorsicht vor Orient Victory Travel!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Orient Victory Smart Urban Services neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Zahl zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 46,15, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Relative Strength Indikators.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orient Victory Smart Urban Services bei 11,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,13 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf den Aktienkurs haben. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Orient Victory Smart Urban Services mit 0 Prozent 6,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.