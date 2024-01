Vorsicht vor Orient Telecoms!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Orient Telecoms weist ein KGV von 11,76 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 13,37. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 12 Prozent und daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in Bezug auf Orient Telecoms. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Orient Telecoms unwesentlich mehr oder weniger im Fokus der Anleger stand als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Orient Telecoms eine Performance von -39,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -1,12 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -38,27 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Orient Telecoms um 47,24 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,1 GBP um -95,05 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt (4,84 GBP) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Orient Telecoms-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.