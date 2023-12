Vorsicht vor der Optimus-Aktie?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Optimus von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen, noch wurden signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt. Daher wird auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Optimus liegt bei 76,28, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,66, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Bei einer technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt des Schlusskurses der Optimus-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 1429,78 JPY. Der letzte Schlusskurs (2223 JPY) weicht somit um +55,48 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 2170,3 JPY liegt und der letzte Schlusskurs nur um +2,43 Prozent abweicht. Insgesamt erhält die Optimus-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.