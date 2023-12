Vorsicht vor One More Level!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich negativ, wie Anleger berichten. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen rote Werte, was auf das Fehlen positiver Diskussionen hinweist. An einem Tag war die Stimmung der Anleger größtenteils neutral. In den Diskussionen konzentrierten sich die Anleger auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen One More Level. Als Ergebnis dieser Analyse bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und stuft das Anleger-Sentiment entsprechend ein.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Meinungen von Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf One More Level zeigt die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von One More Level bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für One More Level liegt bei 82,5, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von One More Level bei 1,57 PLN und ist damit -18,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -49,52 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.