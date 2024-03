Vorsicht vor der Okoworld-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Aktienkurs von Oekoworld verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors eine Rendite von -30,86 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche für Diversifizierte Finanzdienstleistungen erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,31 Prozent, womit Oekoworld mit 35,16 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Oekoworld aktuell mit 30,4 EUR -3,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auf "Schlecht" gesetzt, da die Distanz zum GD200 bei -8,13 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Oekoworld ergibt sich ein neutraler RSI von 46,67 Punkten auf 7-Tage-Basis und von 58,65 auf 25-Tage-Basis, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Mit einer Dividende von 6,96 % schneidet Oekoworld im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,56 %) gut ab, da die Ausschüttung um 1,4 Prozentpunkte höher liegt. Daher ergibt sich derzeit eine Einstufung von "Gut" in diesem Bereich.