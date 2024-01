Vorsicht vor der Oi Wah Pawnshop Credit-Aktie?

Der Aktienkurs von Oi Wah Pawnshop Credit verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,38 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" im Durchschnitt um -7,57 Prozent, was einer Outperformance von +11,95 Prozent für Oi Wah Pawnshop Credit entspricht. Der Finanzsektor insgesamt erzielte eine mittlere Rendite von -7,94 Prozent im letzten Jahr, und Oi Wah Pawnshop Credit übertraf diesen Durchschnittswert um 12,32 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Oi Wah Pawnshop Credit in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Oi Wah Pawnshop Credit-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,25 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,24 HKD, was einem Unterschied von -4 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs nahe dem jeweiligen Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Oi Wah Pawnshop Credit derzeit eine Dividendenrendite von 7,46 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt in der "Verbraucherfinanzierung" von 5,91 %. Mit einer Differenz von 1,55 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

