Vorsicht vor Oceanus!

Oceanus: Analyse zeigt "Schlecht" Bewertung für Dividende und Relative Strength Index

Bei der Betrachtung der Dividende fällt auf, dass Oceanus im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (4,39 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % aufweist. Dies führt zu einer Differenz von 4,39 Prozentpunkten und der Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 100 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Oceanus überkauft ist. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Oceanus in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingeschätzt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von 0,007 SGD zeigt, dass die Aktie mit -30 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 0,01 SGD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht" Bewertung sowohl in Bezug auf die Dividende als auch auf den Relative Strength Index und die technische Analyse der Oceanus-Aktie.