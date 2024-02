Vorsicht vor Novavax!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die Novavax-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 33,62, was auf eine "Neutrale" Bewertung hinweist. Das RSI25 beläuft sich auf 56,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Novavax aktuell bei 6,72 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs bei 4,16 USD gehandelt wird, was einem Abstand von -38,1 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 4,61 USD ergibt sich mit einer Differenz von -9,76 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und Buzz im Social Media Bereich zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Novavax in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussion über Novavax zeigt jedoch, dass das Unternehmen aktuell im neutralen Bereich der Anlegerfokus steht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Novavax eingestellt waren. Insgesamt gab es sechs positive und sieben negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Novavax daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.