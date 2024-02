Vorsicht vor der Nordex-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordex beträgt derzeit 13,73, was 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nordex beträgt aktuell 22,11 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Nordex weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt von Nordex beträgt derzeit 10,86 EUR, was 12,28 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen nur eine Abweichung von -3,68 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Nordex auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Nordex eine Rendite von 0 Prozent, was 3,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche "Elektrische Ausrüstung" unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.