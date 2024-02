Vorsicht vor der Nippon Densetsu Kogyo-Aktie?

Die technische Analyse von Nippon Densetsu Kogyo zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2017,71 JPY liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 2081 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +3,14 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1998,8 JPY angenommen, was einer Differenz von +4,11 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Nippon Densetsu Kogyo weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Nippon Densetsu Kogyo die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie beträgt 44,81, was auf eine neutrale Position hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 42 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Gesamteinstufung des Anleger-Sentiments als "Neutral".