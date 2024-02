Vorsicht vor Nio!

Weitere Suchergebnisse zu "Starpharma Holdings":

Die Nio-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 67,15 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 45,05 HKD lag, was einem Unterschied von -32,91 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (55,91 HKD) liegt der letzte Schlusskurs darunter, mit einer Abweichung von -19,42 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Nio-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Nio eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was zu einem langfristig "Schlecht"-Gesamtergebnis führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Nio im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobile eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,12 Prozentpunkte weniger ist als der Mittelwert von 5,12 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Nio liegt bei 38,55, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 74, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Nio-Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.