Vorsicht vor der Nike-Aktie!

Der Aktienkurs von Nike liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") mit einer Rendite von -16,61 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Ebenso schneidet Nike mit einer Rendite von 18,99 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche von 2,38 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI von Nike liegt bei 74,14, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 63,95 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Nike in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Aktie war auch Thema vermehrter Diskussionen als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Nike beträgt aktuell 1,44 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert von 1,06 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nike eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.