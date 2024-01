Vorsicht vor der Next Hydrogen Solutions-Aktie?

Die Next Hydrogen-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Next Hydrogen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (2 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 177,78 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Next Hydrogen eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Next Hydrogen führt zu einer Einstufung von "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit erhält die Gesamteinschätzung die Bewertung "Neutral".

Die Stimmung für Next Hydrogen hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Next Hydrogen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,9 CAD lag. Der letzte Schlusskurs (0,72 CAD) weicht somit um -20 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Next Hydrogen-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.