Vorsicht vor der Net A Go Technology-Aktie?

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Net-a-go auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Net-a-go in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Net-a-go hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Net-a-go in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Net-a-go wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Net-a-go-Aktie: der Wert beträgt aktuell 45. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Net-a-go weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,54), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Net-a-go damit ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Net-a-go-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,09 HKD. Der letzte Schlusskurs (1,03 HKD) weicht somit -5,5 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (1,1 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,36 Prozent Abweichung). Die Net-a-go-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Net-a-go-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Net A Go Technology-Analyse vom 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Net A Go Technology jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Net A Go Technology-Analyse.

Net A Go Technology: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...