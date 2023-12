Vorsicht vor der NetDragon WebSoft-Aktie?

In der jüngsten Internet-Kommunikation gab es keine signifikanten Ausschläge für Netdragon Websoft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war in letzter Zeit positiv, jedoch gab es auch vermehrt negative Themen rund um Netdragon Websoft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Netdragon Websoft-Aktie einen Wert von 93,41 für den RSI7 und 65,1 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Netdragon Websoft-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,81 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,64 HKD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Netdragon Websoft-Aktie sowohl aus Anleger-Sentiment als auch aus technischer Analyse eine "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung.