Vorsicht vor Navtech!

Sai Micro Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Outperformance von +16,63 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Sai Micro Electronics sogar um 21,22 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sai Micro Electronics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 22,06 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 19,92 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,7 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 21,32 CNH, was einer Abweichung von -6,57 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs von Sai Micro Electronics, was eine negative Differenz von -1,3 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sai Micro Electronics bei 95, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche liegt und eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält. Die Aktie ist weder unterbewertet noch überbewertet.

Insgesamt zeigt sich also eine gute Performance im Vergleich zur Branche, jedoch gibt es in technischer und dividenenbezogener Hinsicht Verbesserungspotenzial.