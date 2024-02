Vorsicht vor National Express!

Die Dividendenrendite von Mobico beträgt aktuell 1,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche ergibt sich eine Differenz von -5,77 Prozent. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Mobico beträgt 74,14 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie auch hier als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Mobico weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch gab es verstärkte Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mobico. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Mobico im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,17 Prozent erzielt, was 55,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 8,2 Prozent, und Mobico liegt aktuell 60,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.