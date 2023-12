Vorsicht vor der Narnia HK Group Co Ltd-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Audio Pixels Holdings":

Die Aktie von Narnia Hk hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung des Sentiments und des Buzz-Werts führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was auf ein gutes Gesamtbild hindeutet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Narnia Hk-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten wird die Narnia Hk-Aktie als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,55, während das Branchen-KGV bei 37,64 liegt, was zu einer positiven fundamentalen Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite der Narnia Hk-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,17 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie negativ eingestuft.

Insgesamt erhält die Narnia Hk-Aktie gute Bewertungen hinsichtlich des Sentiments, des RSI und der fundamentalen Bewertung, während die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird.

