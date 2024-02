Vorsicht vor der Nanto Bank-Aktie?

Die technische Analyse der Nanto Bank-Aktie zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt auf ein "Neutral"-Rating hindeuten. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2540,62 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2653 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,42 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Nanto Bank somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Wert von 2530,96 JPY auf ein ähnliches Niveau hin (+4,82 Prozent Abweichung im Vergleich). Daher erhält die Nanto Bank-Aktie auch für diesen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Nanto Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Nanto Bank wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien ergab überwiegend neutrale Themen rund um den Wert, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein neutraler Wert für die Nanto Bank. Die mittlere Diskussionsintensität und die kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Nanto Bank-Aktie liegt bei 38,68, während der RSI25 bei 36,06 liegt. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für die Nanto Bank eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des RSI.