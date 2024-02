Vorsicht vor der Nanto Bank-Aktie?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Nanto Bank liegt der RSI bei 31,12, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Der RSI25, berechnet über 25 Tage, ergibt einen Wert von 33,91 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Nanto Bank wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Wert hindeutet.

Die technische Analyse der Nanto Bank-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 2547,27 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2714 JPY liegt, was einer Differenz von +6,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die gleiche Berechnung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Nanto Bank.