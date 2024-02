Vorsicht vor Nanoco!

Der Aktienkurs von Nanoco liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um -40,47 Prozent niedriger. Dies bedeutet, dass die Rendite mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -30,75 Prozent, wobei Nanoco mit einer Rendite von 9,72 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Nanoco bei 50,77. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nanoco daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nanoco mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt um 2,92 Prozent. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Nanoco in den vergangenen Monaten nur geringe Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer Einschätzung von "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nanoco daher als "Schlecht"-Wert bewertet.