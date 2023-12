Vorsicht vor Nanjing Yunhai Special Metals!

Die Baowu Magnesium-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,49 Prozent auf, was 1,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine klare Veränderung in der Kommunikation über Baowu Magnesium. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den Diskussionen deutlich mehr über das Unternehmen gesprochen als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt. Deshalb bekommt die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Baowu Magnesium-Aktie der letzten 200 Handelstage um 14,37 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Abstand von -5,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Baowu Magnesium-Aktie mit einem Wert von 51,59 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.