Vorsicht vor der Nanjing Securities-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Nanjing Securities-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,64 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Nanjing Securities.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nanjing Securities-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 8,42 CNH liegt. Dieser Wert ist dem aktuellen Schlusskurs von 8,09 CNH ähnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Nanjing Securities in den sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt erhält die Nanjing Securities-Aktie demnach in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.