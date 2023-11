Vorsicht vor der Morgan Stanley-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Die technische Analyse der Morgan Stanley-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 85,23 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs bei 76,88 USD liegt und somit einen Abstand von -9,8 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 77,71 USD, was einer Differenz von -1,07 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Dividendenrendite für Morgan Stanley beträgt derzeit 4,66 Prozent, was 1,82 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Langfristig gesehen wird die Morgan Stanley-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit insgesamt 9 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 98,23 USD, was auf eine zukünftige Performance von 27,77 Prozent hindeutet. Auf Basis dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Morgan Stanley war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit drei positiven und sieben negativen Tagen sowie vier unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher wird die Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft, unterstützt durch die Häufung von Verkaufssignalen in den Optimierungsprogrammen. Insgesamt erhält Morgan Stanley daher von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.