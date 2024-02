Vorsicht vor der Mojo Organics-Aktie!

Die Equator Beverage-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,51 USD erreicht, während der eigentliche Kurs bei 0,45 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -11,76 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,64 USD, was einem Abstand von -29,69 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Equator Beverage-Aktie liegt bei 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (68,97) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Equator Beverage.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Equator Beverage eine Rendite von 0 % aus, was 4,16 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,16 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Equator Beverage gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.