Vorsicht vor der Mobile Factory-Aktie?

Die Aktie der Mobile Factory wurde in den letzten 200 Handelstagen analysiert. Dabei ergab sich ein Durchschnitt von 812,2 JPY für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 637 JPY, was einem Unterschied von -21,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 691,02 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,82 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz. Somit erhält die Mobile Factory-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel neutral sind. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Mobile Factory-Aktie einen RSI7-Wert von 29,87 zu, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 65,68 für den Zeitraum von 25 Tagen bedingt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Mobile Factory in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.