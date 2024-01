Vorsicht vor Mitsubishi Jidosha Kogyo!

Weitere Suchergebnisse zu "BlueRiver Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Mitsubishi Motors-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 517,7 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 449 JPY liegt, was einer Abweichung von -13,27 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 479,37 JPY, während der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-6,34 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie auf beiden Basis von "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mitsubishi Motors zeigt, dass der 7-Tage-RSI bei 40,65 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft (Wert: 63,5), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Mitsubishi Motors geäußert wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Allerdings ergibt die Analyse von Handelssignalen ein Ergebnis von 0 Gut- und 8 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Mitsubishi Motors. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussionsfrequenz führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend wird die Aktie von Mitsubishi Motors in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet, erhält aber insgesamt ein "Schlecht"-Rating.