Vorsicht vor der Mighty Craft-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, eine Aussage darüber zu treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Mighty Craft-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 28,95 ebenfalls überverkauft, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Mighty Craft.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Mighty Craft-Aktie ein Durchschnitt von 0,06 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 AUD, was einem Unterschied von -66,67 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung hervorruft. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs (0,02 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Mighty Craft insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für Mighty Craft in diesem Punkt somit die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Mighty Craft in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.