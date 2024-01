Vorsicht vor der Medartis-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) der Medartis liegt bei 32,77, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Medartis ausgetauscht.

Die Dividendenrendite von Medartis liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,05 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor weist Medartis eine Rendite von -7,12 % auf, was mehr als 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Rendite von Medartis mit 10,6 % deutlich darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.