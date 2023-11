Vorsicht vor der Mantex AB-Aktie!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Mantex war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die Meinungen waren weder positiv noch negativ geprägt. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Mantex daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,57 SEK für den Schlusskurs der Mantex-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,316 SEK, was einem Unterschied von -44,56 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen eine Abweichung auf, wodurch Mantex insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mantex liegt bei 71,02, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 66, was auf eine neutrale Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Mantex in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Mantex basierend auf der Anlegerstimmung, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.