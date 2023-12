Vorsicht vor der Man Yue-Aktie?

Man Yue, ein Unternehmen im Bereich Elektronische Geräte und Komponenten, weist eine Dividende von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,48 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Ausschüttung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Man Yue-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,49 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,445 HKD lag, was einer Differenz von -9,18 % entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein minimal positiver Unterschied von +3,49 %, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Man Yue-Aktie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Man Yue "Neutral"-Bewertungen ergeben. Die Kommunikation im Internet deutet auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum identifizierbare Stimmungsänderungen hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Man Yue als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,96 insgesamt 91 % niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 56,18 im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.