Vorsicht vor MGC Pharmaceuticals!

Die technische Analyse der Mgc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,31 AUD lag, während der aktuelle Kurs nur 0,48 AUD beträgt. Dies ergibt eine Abweichung von -88,86 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,73 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -34,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Mgc-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Mgc insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mgc beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Mgc überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Mgc eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Mgc von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.