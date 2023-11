Vorsicht vor der Lundin Mining-Aktie?

Aktienanalyse: Lundin Mining erhält überwiegend positive Bewertungen auf sozialen Plattformen. Die Stimmung rund um das Unternehmen ist gut, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -5,19 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Dividendenrendite von Lundin Mining liegt bei 3,88 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13,25 und liegt 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Insgesamt erhält Lundin Mining gute Bewertungen in Bezug auf die Stimmung und die Fundamentaldaten.