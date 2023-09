Vorsicht vor Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier!

Per 05.09.2023, 10:51 Uhr wird für die Aktie Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 22.4 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Kaufhäuser".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier damit 5,8 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -7,95 Prozent. Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier liegt aktuell 1,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier beläuft sich mittlerweile auf 26,84 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 22,4 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16,54 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 25,76 EUR. Somit ist die Aktie mit -13,04 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier liegt mit einem Wert von 41,49 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 33 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Multiline-Einzelhandel" von 31,21. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".