Vorsicht vor der LongiTech Smart Energy-Aktie!

Der Aktienkurs von Xinda Investment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -18,3 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -15,99 Prozent für Xinda Investment bedeutet. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte eine mittlere Rendite von -18,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Xinda Investment 15,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Xinda Investment ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Xinda Investment derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von -5,88 Prozent im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Aufgrund dieser Konstellation erhält die Xinda Investment-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xinda Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,06 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,046 HKD) weicht deutlich davon ab (Unterschied -23,33 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,05 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8 Prozent Abweichung), was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Xinda Investment-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 5,31 und liegt damit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Xinda Investment auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.