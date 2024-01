Vorsicht vor Longfor!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Longfor. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 72,59 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Longfor momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 68,71, was bedeutet, dass Longfor hier weder überkauft noch -verkauft ist und das Wertpapier somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Longfor hinsichtlich des RSI als "Schlecht" bewertet.

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Longfor auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält. Die Gesamtstimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Longfor in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Longfor wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Longfor-Aktie ein Durchschnitt von 16,86 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,18 HKD (-33,69 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 12,59 HKD (-11,2 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, wodurch Longfor auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

