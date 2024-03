Vorsicht vor der Littelfuse-Aktie!

Die Dividendenrendite von Littelfuse liegt derzeit bei 1,1 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Der Relative Strength Index, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 39,81, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die langfristige Stimmungslage ergab die Untersuchung, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für Littelfuse führt. Daher wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben. Trotzdem wurde Littelfuse von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

