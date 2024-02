Vorsicht vor Liontrust Asset Management!

Die technische Analyse der Liontrust Asset Management-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 634,2 GBP liegt. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem aktuellen Schlusskurs von 660,5 GBP, was einem Unterschied von +4,15 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (606,89 GBP) zeigt sich ein Unterschied von +8,83 Prozent zum letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer positiveren Bewertung der Aktie, nämlich einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Liontrust Asset Management-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Liontrust Asset Management-Aktie bei 24,05 liegt, was über dem Branchendurchschnitt von 20,54 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie aktuell als überbewertet angesehen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,35 Prozent erzielt, was 31,41 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,93 Prozent, wobei die Liontrust Asset Management-Aktie aktuell 30,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Liontrust Asset Management-Aktie, wobei die einfache Charttechnik zu einem positiveren Bild führt, während Sentiment, fundamentale Kriterien und Branchenvergleiche zu einer negativeren Einschätzung führen.

