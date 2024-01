Vorsicht vor der Lexicon-Aktie?

Die Aktie von Lexicon wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,36 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 104,73 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und basierend auf fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Von Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten eine positive, eine neutrale und keine negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3 USD, was einem Potenzial von 130,77 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lexicon-Aktie um 28,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.