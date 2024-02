Vorsicht vor der Lenovo-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Lenovo 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" mit einem durchschnittlichen KGV von 52 als unterbewertet angesehen werden kann. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Lenovo eine Performance von 60,9 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -20,32 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +81,22 Prozent für Lenovo im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -21,41 Prozent, wobei Lenovo um 82,31 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Lenovo liegt bei 32,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Lenovo wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Jedoch fand in diesem Zeitraum eine positive Änderung der Stimmungsrate statt. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine Bewertung von "Gut".