Vorsicht vor LegalZoom.com!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Legalzoom-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Legalzoom weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Legalzoom.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Legalzoom verläuft aktuell bei 11,14 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 10,4 USD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -6,64 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die aktuelle Differenz bei -5,63 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzung von Analysten für Legalzoom vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 11,5 USD, was einer möglichen Steigerung um 10,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Legalzoom-Aktie aus Analystensicht somit eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt das Unternehmen jedoch weder eine signifikante Zunahme noch eine Abnahme, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Legalzoom-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.