Vorsicht vor der Legacy Minerals Holdings-Aktie?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Legacy Minerals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für Legacy Minerals, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Legacy Minerals-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Legacy Minerals also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Hinblick auf trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt zeigt sich, dass die Legacy Minerals-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, wobei der RSI auf kurzfristiger Basis positiv ausfällt, während die trendfolgenden Indikatoren eher negativ sind.