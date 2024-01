Vorsicht vor der Lazydays-Aktie!

Der Aktienkurs von Lazydays hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -39,91 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -3,56 Prozent in dieser Branche liegt Lazydays deutlich darunter. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite mit 10,92 Prozent im letzten Jahr deutlich höher als bei Lazydays, die 54,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Daher erhält Lazydays in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Lazydays bei 6,39 USD liegt und damit -35,26 Prozent unter dem GD200 (9,87 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 6,79 USD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,89 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Lazydays-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 32,56 und damit 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 in der Branche "Spezialität Einzelhandel". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Lazydays auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lazydays zeigt sich, dass der RSI7 bei 57,25 Punkten liegt, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,77 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Lazydays-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.