Vorsicht vor der Lawson Products-Aktie!

Die Distribution-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite derzeit einen Wert von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs niedriger ist als bei anderen Unternehmen in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Distribution-Aktie liegt bei 72,63, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für den RSI25, der die Dynamik des Aktienkurses über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich der Wert auf 35,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für die Distribution-Aktie abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 38 USD, was eine Steigerung um 25,33 Prozent vom letzten Schlusskurs (30,32 USD) bedeuten würde. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Distribution-Aktie durchschnittlich bzw. kaum verändert sind. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Distribution-Aktie in Bezug auf Dividendenpolitik und den RSI ein "Schlecht"-Rating erhält, während die Analysten eine "Gut"-Empfehlung aussprechen. Das Sentiment und der Buzz im Internet führen zu einer "Neutral"-Einstufung.